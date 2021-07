Közlekedés

MÁV: már több ezer jegyet váltottak az Adria InterCity-re

A Budapestről Splitbe közlekedő Adria InterCity-re az első hetekben már háromezernél is több jegyet váltottak - közölte a MÁV-Start kedden az MTI-vel.



Az Adria IC július 2-a óta közlekedik, a vonat Budapestről Splitbe keddenként, péntekenként és vasárnaponként, míg visszafelé szerdánként, szombatonként és hétfőnként jár.



Közölték, a Splitbe légkondicionált fekvő- és hálókocsikkal, valamint a teljes szakaszon étkezőkocsival közlekedő Adria éjszakai vonat népszerűsége felülmúlja az előzetes várakozásokat, naponta 50-100 helyet foglalnak az utasok. Az előzetes foglalási adatokból látszik, hogy főként a hétvégi napokon induló vonatok a népszerűek, több olyan júliusi és augusztusi járat is van, ahol a hálókocsihelyek foglaltsága már most 80-90 százalék közötti.



Arról is beszámoltak, hogy az Istria Expressz augusztus 28-áig naponta 20:35-kor indul a budapesti Déli pályaudvarról Veszprém, Zalaegerszeg, Maribor, Ljubljanán keresztül Koperba és közvetlen ülő- és hálókocsikkal Rijekába. Koperba reggel 8:33-kor, Rijekába délelőtt 9:27-kor érkezik.



Hozzátették, hogy a Kálmán Imre EuroNight naponta 20:40-kor indul a budapesti Keleti pályaudvarról Bécs, Linz, Salzburgon át Münchenbe, ahova 6:10-re érkezik. A vonaton ülő és most már újra fekvőhelyes kocsikban is lehet utazni.