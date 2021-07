Közlekedés

Kezdődik a Lánchíd "felszeletelése"

Az elöregedett vasbeton pályalemezt a híd közepétől két irányba indulva "felszeletelik", majd az egyenként két-három tonnás darabokat kiemelik és elszállítják. 2021.07.15 16:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ütemezetten halad a forgalom elől egy hónapja lezárt Lánchíd felújítása, megkezdődött a pályaszerkezet bontása - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Közleményük szerint a Lánchíd június 16-i teljes lezárása óta főként bontási munkákat végeznek. A hídról már eltávolították a dísz- és közvilágítást, felmarták az aszfaltot az úttestről és bontják az útpályaszegélyt.



Egy hete elkezdődött a Lánchíd útpályájának bontása is: az elöregedett vasbeton pályalemezt a híd közepétől két irányba indulva "felszeletelik", majd az egyenként két-három tonnás darabokat kiemelik és elszállítják - írták.



A BKK közölte, a kiemelt darabok helyén egyelőre hatalmas lyukak maradnak, amelyeken keresztül feltárul a híd acél tartószerkezete. Ezek állapotát a felújításon dolgozó tervezők és mérnökök folyamatosan vizsgálják, majd meghatározzák, pontosan milyen javításokra van szükség a megmaradó tartószerkezeten.



A kommüniké szerint elkészült és már a Lánchídra is emelik az építkezést kiszolgáló két bakdarut. Megépült az a sínpályarendszer is, amelyen a daruk hamarosan közlekednek majd.



Csütörtökön - szemcseszórással - elkezdődtek a híd láncainak korrózióvédelmi munkái is.



A BKK emlékeztetett: a Lánchíd felújítása május közepén kezdődött a Duna medrének fém- és lőszermentesítésével, majd a pesti oldalon felállították a toronydarut, átépítették a Clark Ádám teret és elkészítették a Lánchíd függesztett állványzatát. A budai oldalon június végén állították fel a toronydarut.



A Lánchíd felújítása 2023-ra készül el.



A rekonstrukcióval kapcsolatos hírek, információk, aktualitások megtalálhatók a www.lanchid.hu oldalon.