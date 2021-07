Közlekedés

Hétfőn kezdődik a Blaha Lujza tér felújítása, hetekig forgalomkorlátozás lesz

Hétfőn megkezdődnek a felújítási munkálatok a fővárosi Blaha Lujza téren. Az első ütemben az aluljáró födémjét szigetelik, ezért 10-12 hétig komolyabb forgalomkorlátozásra kell számítani a csomópontban. A tér felújítása várhatóan 2022 végére fejeződik be - mondta el a főpolgármester kabinetfőnöke szerdai sajtótájékoztatóján.



Balogh Samu közölte: a tér felújítása mellett az aluljárót felülről újraszigetelik, és emiatt a Rákóczi úton és a Nagykörúton is irányonként egy-egy forgalmi sávot le kell zárni.



A Rákóczi úton fennmarad a 2x2 sávos forgalom az autóknak, a buszközlekedést lámpaprogrammal, illetve elsőbbségadás biztosításával segítik. A Nagykörúton az első 10-12 hétben csak 2x1 sávon lehet majd közlekedni. Az érintett szakaszon megszűnik a kerékpársáv - tette hozzá.



Balogh Samu elmondta, a forgalmi rend kialakításakor konzultáltak a Magyar Autóklubbal is, és több javaslatukat is figyelembe vették.



A nagykörúti villamosok közlekedését nem kell korlátozni, a vágányok alatt ugyanis már korábban, a villamosvonal rekonstrukciójakor elvégezték a szükséges munkákat - jelezte.



A forgalomkorlátozás alatt a főváros felfüggeszti a VII. kerületben a forgalomcsillapítás egyes részeit, így a Wesselényi utca és a Dohány utca teljes hosszában átjárható lesz a Károly körút és a Nagykörút között.



A kabinetfőnök kitért arra is, hogy a korábbi terveket átdolgozták, ennek köszönhetően a tér zöldebb lesz, és megteremtik a Rákóczi úti és a Népszínház utcai villamosok bekötésének lehetőségét is.



Azt mondta, a beruházás nyomán a tér zöldebb lesz, az eredetileg tervezetthez képest több fát ültetnek, valamint akadálymentessé válik a csomópont és lesz nyilvános vécé is.



A tér használatát és a gyalogosforgalmat a felújítás befejezéséig, 2022 végéig korlátozzák - közölte Balogh Samu.



Szólt arról, hogy a beruházás költségvetésében kisebb részben állami támogatás is szerepel, és éppen emiatt, adminisztratív okokból nem várhat tovább a felújítás.



Balogh Samu elmondta azt is, hogy a főváros a nyáron három olyan nagy beruházást indít el, amely évek óta húzódik. A pesti alsó rakpart és a Lánchíd felújításának megkezdése után most a Blaha Lujza téren is megindulhat a munka - közölte. Megjegyezte: a főváros korábbi vezetői mindhárom beruházást jóval korábbra ígérték, azoknak még az előző ciklusban el kellett volna készülniük.



A sajtótájékoztatón a Lánchíd augusztus 20-ai fényfestéséről is kérdezték Balogh Samut, aki azt mondta: a tűzijátékok kilövése a hídról nem lehetséges az ott folyó felújítási munkálatok miatt. A fényfestésnek elvi akadálya nincs, arról a kivitelezővel kell egyeztetni.



A sajtótájékoztató előtt a Budapesti Közlekedés Központ (BKK) tartott háttérbeszélgetést a tér felújításáról.

Balogh Samu az eseményen közölte, hogy a munkaterületet szerdán adták át a kivitelezőnek. A téren hetven fa lesz, az eredeti tervekhez képest hússzal több, viszont az oda tervezett pavilonépületet most nem építik meg, mert korábban sem volt rá fedezet - mondta.



Horváth László, a BKK projektmegvalósítási igazgatója elmondta, a nyilvános vécé a Márkus Emília utcában kap helyet, a már említett kulturális pavilont más projekt keretében valósíthatják majd meg, a Gombaként ismert szökőkutat áthelyezik a burkolatra, így meg lehet majd érinteni, és lesz még egy "magasra lövő" szökőkút is.



Új gyalogátkelőket is kialakítanak, körbejárható, akadálymentes csomópont jön majd létre a felújításnak köszönhetően.



A felrobbantott Nemzeti Színház emlékére a burkolatba gravírozzák az épület alaprajzát, és a színházi ülőhelyekre utalva bordó köztéri székek is lesznek a téren. A színházi emlékművet felújítják és áthelyezik a tér központjába - mondta.



Horváth László közölte, hogy a projekt teljes költsége - amely tartalmazza a 10 százalékos tartalékkeretet - 3,47 milliárd forint.



A forgalmi változásokról szólva elmondta, a felújítás közben a téren lesznek gyalogosfolyosók, az aluljáró megközelíthető lesz.



Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési igazgatója azt közölte, hogy a felújítás közben folyamatosan megközelíthetők maradnak a busz- és villamosmegállók. A tér belső, legnagyobb részét viszont a felújítás teljes idejére lezárják.