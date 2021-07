Közlekedés

ITM: idén első alkalommal, tesztüzemben véleményezhető az éves vasúti menetrend

Az elképzeléseket már nyáron bárki megismerheti és két héten át véleményezheti. Ha a kezdeményezés hasznosnak bizonyul, 2022-ben élesben is működhet az új lehetőség - jelentette be pénteki közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A rendszeresen vonatozók érdemi észrevételei, jobbító szándékú javaslatai alapján a szolgáltatási kínálat rugalmasabban igazodhat a valós utazási igényekhez - tették hozzá.



A járási szintű menetrendi egyeztetések a hagyományos módon a területi közlekedésszervező irodák közreműködésével zajlanak. E folyamatba a megrendelő minisztérium és a szolgáltató vállalatok mellett bevonják az önkormányzatok, a nagyfoglalkoztatók és a közintézmények képviselőit is.



A digitális eszközök sokkal szélesebb kör részvételét, az utasok közvetlen megkérdezését teszik lehetővé. Magyarországon most először kezdődik meg a menetrendi tervezetek szélesebb körű, online véleményeztetése, egyelőre tesztüzemben.



Az érdeklődők a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapján tekinthetik meg a GYSEV és a MÁV-START által decemberben bevezetni javasolt menetrendi módosításokat. Egy erre kialakított felületen, 2021. július 2-ától július 15-ig, anonim módon észrevételezhetik is a terveket. A beérkező véleményekre nem egyesével, hanem a feldolgozás után a weboldalon megjelenő összegzésben kapnak választ.



A próbaüzem célja a rendszer terhelhetőségének felmérése, az egyszerű, hatékony, felhasználóbarát működtetés feltételeinek, módozatainak feltérképezése. Ha a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál, jövő nyáron már élesben folytatódhat a társadalmi véleményeztetés. Idővel az elektronikus egyeztetés a jóval nagyobb adattartalmú, összetettebb helyközi autóbuszos menetrendekre is kiterjeszthető - tájékoztatott a minisztérium.



A közösségi közlekedést gyakran használók észrevételei, javaslatai az éves menetrendek tervezése és véglegesítése során hasznosulhatnak. A részvételi lehetőség hozzájárulhat az utasok elégedettségének növeléséhez, a szolgáltatási színvonal folyamatos javításához.