Közlekedés

BKK: júliustól már hajnalban is jár a 100E jelzésű reptéri busz

Júliustól már a hajnali órákban is jár a 100E jelzésű busz, amely közvetlen kapcsolatot teremt a belváros és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint július 3-ától - igazodva a megnövekedett reptéri forgalomhoz és a kora reggeli repülőgépek indulásához, illetve érkezéséhez - hajnali 4 órától jár a 100E busz a Deák Ferenc tér és a repülőtér között.



A 21 óráig közlekedő járat továbbra is félóránként indul a végállomásokról, a reptér felé kizárólag a Kálvin térnél áll meg, míg a városközpont felé tartó buszokról az Astoriánál is le lehet szállni - tették hozzá.