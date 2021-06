Közlekedés

Magyar-portugál - Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten

Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar-portugál Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzés miatt ma Budapesten, a rendőrség a honlapján térképpel segíti az autósokat abban, hogy hol milyen változásokra számíthatnak. Néhány útvonalon módosulhat az autóbusz- és a trolibuszjáratok közlekedése is.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatsűrítésekkel készül a mai mérkőzésre. A szurkolókat arra kérik, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel közelítsék meg a Puskás Arénát és a városligeti szurkolói zónát, aki viszont nem a meccsre vagy a szurkolói zóna helyszínére megy, kerülje el ezt a két helyszínt.



A BKK arra is figyelmeztet: jó néhány járat megváltozott útvonalon közlekedhet vagy ideiglenes megállóhelyen állhat meg.



A Puskás Aréna környékén - várhatóan 14 órától - lezárják a teljes Verseny utcát, a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között, a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között, az Egressy utat a Hungária körút és a Stefánia út között, a teljes Istvánmezei utat, valamint az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között.



A Hungária körúton is számítani lehet időszakos korlátozásra az Egressy út és a Stefánia út között, a Hősök tere környékét, a Dózsa György utat és a keresztező utakat a szurkolói vonulás miatt lezárják, ezért időszakosan járhatatlanná válhat a Thököly út.



Az autósok a labdarúgó Európa-bajnokság idején, a következő két hétben a rendőrség folyamatosan frissülő honlapján követhetik figyelemmel az aktuális forgalmi változásokat.