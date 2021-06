Közlekedés

Rendőrség: idén nyáron is torlódásokra kell számítaniuk a Horvátországba utazóknak

A koronavírus-járványtól függetlenül idén nyáron is jelentős turistaforgalomra kell számítaniuk hétvégenként a Horvátországba utazóknak vagy onnan érkezőknek - hívta fel a figyelmet szerdán a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (ZMRFK).



Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint, a korábbi évek tapasztalatai alapján - függetlenül a világjárvány kialakulásától - az idén is a turistaforgalom jelentős növekedésével lehet számolni a nyári hónapokban. Különösen a horvátországi turnusváltások idején, vagyis péntektől hétfőig a letenyei határátkelőhelyeken alakulhat ki jelentős várakozási idő.



A várakozások elkerülése érdekében alternatív útvonalként javasolja a rendőrség az Isztria irányába tartóknak, hogy az M7-es, majd M70-es autópályán, Szlovénián keresztül utazzanak. Horvátország déli részére nemzetközi személyforgalomban az M6-os autópályán, az udvari határátkelőhelyen keresztüli utazást ajánlják, de a magyar állampolgárok a barcsi közúti határátkelőt is igénybe vehetik.



Akik Letenyén keresztül igyekeznek Horvátországba vagy onnan haza, az autópályán lévő határátkelő helyett személyforgalomban, a gyorsabb határátlépés érdekében választhatják a közeli közúti határátkelőhelyet is.



A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon a célországban érvényben lévő utazási feltételekről, vagyis a szállásról szóló regisztrációs igazolás meglétéről, valamint a koronavírussal összefüggő beutazási szabályokról, és ellenőrizzék az úti okmányok érvényességi idejét. Magyar állampolgárok továbbra is érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya formátumú ideiglenes személyi igazolvánnyal léphetik át a magyar-horvát határt.



Az MTI érdeklődésére a ZMRFK közölte azt is: az Adriai-tengerre igyekvők körében legnépszerűbb két letenyei határátkelőt 2020-ban összesen 2,033 millió vették igénybe - köztük 454 ezer magyar állampolgár -, míg a koronavírus-járvány előtti évben, 2019-ben még 5,531 millió volt az átlépők száma, közülük csaknem 1,474 millió volt magyar.