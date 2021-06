Közlekedés

A Főtaxi bevezeti az e-taxi rendelést Budapesten

Budapesten a Főtaxi rendelkezik a legnagyobb flottával: a hagyományos üzemű autók mellett több mint 60 elektromos és több mint 200 hibrid autó járja az utakat. 2021.06.01 12:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már közvetlenül elektromos autót is lehet rendelni a Főtaxi mobilapplikációján keresztül - közölte a taxitársaság kedden az MTI-vel.



Azt írták, hogy Budapesten a Főtaxi rendelkezik a legnagyobb flottával: a hagyományos üzemű autók mellett több mint 60 elektromos és több mint 200 hibrid autó járja az utakat.



Hozzátették, a tervek szerint 2022-re három számjegyűre nőhet a cég elektromosautó-állománya, amihez illeszkedve tovább fejlesztik a vállalat saját elektromostöltő-infrastruktúráját is.



Emlékeztettek, a kormány az idén 3 milliárd forintot különített el erre a célra, a pályázók (köztük a taxisofőrök is) a gépjármű értékének 45 százalékát kaphatják meg támogatásként egy legfeljebb 15 millió forint értékű elektromosgépjármű-vásárlására. A tavalyi pályázat keretében 250-en nyertek támogatást, köztük főtaxis munkatársak is.