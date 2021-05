Közlekedés

Hatalmas cölöpözőgép kezdi meg munkáját a Lánchíd pesti oldalán

Cölöpözőgép érkezett szerdán, kora hajnalban a Lánchídhoz, hogy a pesti oldalon cölöpöket fúrjon a földbe a rekonstrukciós munkákhoz szükséges egyik toronydarunak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint az építkezés kiszolgálására a pesti és a budai oldalon is egy-egy toronydarut használ majd a kivitelező A-Híd Zrt. Az előzetes felmérések alapján ahhoz, hogy a talaj a felújítás idején elbírja a toronydaruk okozta terhelést, előbb cölöpözni kell.



A cölöpözést egy különleges gép végzi, amely - az összeszerelés előtt - több mint 19 méter hosszú, és csak külön engedéllyel, fokozott óvintézkedések mellett juthatott el a Lánchídhoz. A szerkezet csaknem olyan magas, mint egy ötemeletes épület, ezért már az összeszerelése is nagy odafigyelést és szaktudást igényelt - írták.



Közölték, a Lánchíd pesti oldalának északi részére felállított cölöpöző géplánc négy cölöpöt fúr a talajba, 14 méter mélyre. A tervek szerint a cölöpök fúrása - megfelelő időjárási körülmények között - csütörtökig tart, majd a gépet szétszerelik, és - ugyancsak éjszaka - elszállítják.



A pesti oldali toronydaru várhatóan júniusban érkezik a munkaterületre.



A Lánchíd felújításának kivitelezési munkálatai előreláthatólag 2023 augusztusában fejeződnek majd be, és ezután kezdődhet meg a műszaki átadásátvételi eljárás. A cél, hogy a felújított Lánchidat Budapest 150. születésnapjára átadják - olvasható a BKK közleményében.