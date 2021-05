Közlekedés

Együttműködési megállapodást kötött a Volánbusz és a Magyar Közút

A közúti közlekedés biztonságosabbá tételére együttműködési megállapodást kötött a Volánbusz és a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a dokumentumot május 18-án a napi szintű végrehajtás jelképes helyszínén, a martonvásári autópálya-mérnökségen írták alá - közölték a társaságok közös közleményben szerdán az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, Magyarország egész közúti közlekedéséről naprakész információkkal rendelkeznek, ennek előnyeit szeretnék kihasználni, hogy biztonságosabbá tegyék az országos közúthálózaton zajló közlekedést, a közlekedési információk cseréjével és a vállalatok közötti információáramlás rendjének szabályozásával hozzájáruljanak a forgalom zavartalanságának biztosításához.



Ismertetik, hogy diszpécserszolgálataikon keresztül forgalmi és útinformációkat biztosítanak egymás számára, és a napi munkavégzés operatív támogatásával teszik gyorsabbá a helyi és a helyközi közösségi közlekedés adatcseréjét. Egyeztetik a fejlesztési prioritásokat, támogatják a megállóhelyi programnak a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) segítségével történő fejlesztéseit. Az útfelújítások, útellenőrzések adatcseréje, a kutatási és fejlesztési együttműködés, valamint a közlekedésbiztonság, a személyszállítási közszolgáltatás és az infrastruktúra fejlesztésének témakörében végzett kommunikációs programok is az együttműködés részét képezik.



A közleményben Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója elmondta, évente csaknem 670 millió utast szállítanak és autóbuszaik 455 millió kilométert tesznek meg, csaknem 11 ezer járművezetővel. Az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy az előnyöket kölcsönösen kihasználják.



A szakmai együttműködések mellett a Volánbusz jármű-fiatalítási programja is a szolgáltatási színvonal emelését célozza, az elmúlt két évben érkezett 866 új és újszerű autóbusz után 2021-ben 1665 új jármű beszerzésére indítanak közbeszerzési eljárást. Ezek sikeres lebonyolítása esetén várhatóan közel 700 busz meg is érkezik még ebben az évben, 2022 végéig pedig a teljes járműállomány 40 százaléka megújul - tette hozzá a Volánbusz elnök-vezérigazgatója.



Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a megállapodással nemcsak formálissá teszik az eddigi partneri kapcsolataikat, hanem új szintre is emelik. A hatékony információáramlással jelentős mértékben tudják egymás munkáját segíteni.



Fontosnak nevezte, hogy a közösségi közlekedéshez elengedhetetlen infrastrukturális feltételeket biztosíthassák, ebben pedig támogatójuk és partnerük a kormány, hiszen az elmúlt 10 évben 6000 kilométernyi utat újíthattak fel, és az idén további 1000 kilométernyi szakasz teljes körű rendbetételére nyílt lehetőség. Ez pedig magasabb szolgáltatási szintet jelent a közösségi közlekedésben is - fogalmazott Szilvai József Attila.