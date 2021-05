Autó

Óriási a kereslet az elektromos autók iránt

Tovább ösztönözheti az elektromos autók iránti növekvő érdeklődést az idei ártámogatási pályázat, az állami támogatás miatt az év végére 20 ezer darabra bővülhet a hazai zöld autópark a Használtautó.hu szerint.



Az online piactér az MTI-hez kedden elküldött tájékoztatásában jelezte: az új autókat is kínáló Használtautó.hu-n idén az első négy hónapban csaknem kétszer annyi keresést indítottak elektromos autókra, mint tavaly egész évben.



A Magyarországon futó több mint 30 ezer zöld rendszámos autó közül 2021. április végéig 14 411 volt tisztán elektromos. Tavaly 66 százalékkal bővült az új elektromos autók piaca az előző évhez képest, a 3047 tisztán elektromos modell forgalomba helyezéséhez számottevően hozzájárult a 2020-as támogatási pályázat - összegezték.



Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. portálján hétfőn jelent meg az új kiírás az elektromosautó-támogatási pályázat feltételeiről. A pályázatok benyújtására három ütemben van lehetőség, az első június 14-én indul és július 2-ig vagy a keret kimerüléséig tart. A teljes keretösszeg 3 milliárd forint, minden ütemben 1-1 milliárd, a támogatás vissza nem térítendő.



A kiírásra jelentkezhetnek magánszemélyek, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények. Az 1 és 12 millió forint közötti vételárnál 2,5 millió forintot, maximum a jármű árának felét lehet elnyerni, 15 milliárd forintig pedig 1,5 milliárd forintot, maximum az ár 12,5 százalékát. A 7 vagy többszemélyes modellek esetén 14 millió forintig járhat a 2,5 milliós, 17 millió forintig a 1,5 millió forintos ártámogatás.



A Használtautó.hu közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagycsaládosok összevonhatják a számukra a 7-9 üléses modellekhez kínált 2,5 milliós és a villanyautók 1,5-2,5 milliós támogatását, így akár 5 millió forintos támogatáshoz juthatnak a jármű 14 millió forintos listaáráig.



Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője a közleményben jelezte, az állami támogatás segítségével már 4 millió forint alatt is kapható teljesen új elektromos autó.



A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) március végén közzétett összesítése szerint a magyarországi elektromos autókba 7,1 gigawattóra (GWh) energiát töltöttek az autósok a nyilvános elektromos töltőállomásokon tavaly. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest 25 százalékkal nőtt a töltések száma, és 30 százalékkal a töltésekre fordított energia mennyisége. Ez ugyanakkor nem a teljes mennyiség, amit Magyarországon elektromos járművek töltésére használtak, mert a háztartási és egyéb nem nyilvános töltésnél elfogyasztott energiamennyiség nem szerepel a statisztikában.