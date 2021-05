Autó

Romániában felmentettek jogerősen valamennyi vádlottat az Astra biztosító csődbe juttatásáért indított perben

Az Astra biztosító Romániában piacvezető volt, portfóliója 800 ezer kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból és 2 millió 150 ezer lakásbiztosításból állt.

Romániában felmentettek jogerősen valamennyi vádlottat az Astra biztosító csődbe juttatásáért indított perben, a fő vádlott, Dan Adamescu üzletember, az Astra felügyeleti bizottságának elnöke ellen már korábban beszüntették az eljárást az üzletember elhalálozása nyomán.



A magyarországi biztosítási piacon korábban ugyancsak jelen lévő Astrát 2015-ben nyilvánította fizetésképtelenné a román pénzügyi felügyelet, majd ugyanazon év végén a bukaresti törvényszék is jóváhagyta az Astra elleni csődeljárást.



A biztosító társaság csődje miatt a román korrupcióellenes ügyészség 2016 decemberében emelt vádat Adamescu, illetve további kilenc személy ellen, akik az akkori állami biztosítási felügyelet különböző vezető pozícióit töltötték be. Ez utóbbiak ellen hivatali visszaélés miatt emeltek vádat. A vádhatóság szerint Adamescu több olyan illegális pénzügyletet követett el, amivel megkárosította az Astra biztosítót és ellehetetlenítette a vállalat pénzügyi helyzetét, ami végül a csődjéhez vezetett.



A román legfelsőbb bíróság 2019-ben szüntette be az Adamescu elleni eljárást, miután az üzletember elhunyt. A többi kilenc vádlott ellen első fokon különböző elmarasztaló ítélet született, a legsúlyosabbat Angela Toncescu, a biztosítási felügyelet tanácsának elnöke kapta, akit három év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. A fellebbviteli tárgyaláson most mind a kilenc vádlottat felmentette legfelsőbb bíróság.



