BKK: még a tavasszal megkezdődhet a rákospalotai Deák utca felújítása

A projekt keretében teljes hosszában felújítják a Deák utcát, valamint a hozzá csatlakozó mellékágat a Hubay Jenő térig.

Várhatóan még tavasszal megkezdődhet a XV. kerületi Deák utca felújítása, miután aláírták a rekonstrukcióra vonatkozó szerződést - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a társaság és a közbeszerzési eljárás nyertese, a Penta Kft. aláírta a vállalkozási szerződést, így május közepén várható a munkaterület átadása.



A projekt keretében teljes hosszában felújítják a Deák utcát, valamint a hozzá csatlakozó mellékágat a Hubay Jenő térig. A teljes pályaszerkezetet cserélik, új járdákat, gyalogos-átkelőhelyeket, továbbá parkolóhelyeket építenek, korszerűsítik a közvilágítást és fákat ültetnek - írták.



A helyszíni kiviteli munkák megkezdéséről és a közösségi közlekedést érintő változásokról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad majd.



A BKK közölte azt is, hogy az eredetileg becsült összegnél kedvezőbb áron kötötték meg a kivitelezési szerződést. A Deák utca és mellékágának korszerűsítése a tervezett 133,35 millió forint helyett tartalékkerettel együtt bruttó 122,8 millió forintba kerül.



Az útépítés idén ősszel fejeződhet be.



A BKK a közleményében kitért arra, hogy a nehézségek, valamint a szűkös anyagi források ellenére a társaság elkötelezett a fejlesztések megvalósítása mellett, ezért a beruházásában több jelentős útfelújítás várható az idén.



Az újbudai Péterhegyi úton ugyancsak tavasszal indulhat a rekonstrukció, az újpesti Rózsa utcában és az angyalföldi Göncöl utcában pedig a nyár elején. Ha sikerrel zárulnak a közbeszerzési eljárások, útfelújítás indulhat ősszel a terézvárosi Podmaniczky utcában, a zuglói Vezér utcában, valamint az újpalotai Erdőkerülő és Zsókavár utcában.



Mindezek mellett a XXII. kerületi Nagytétényi út-Mária Terézia utca-Tóth József utca csomópontban körforgalom épülhet, és a hozzá csatlakozó Mária Terézia utca is megújul a Donszky Árpád utcai csomópontig.



Az útfelújítási program további eleme az Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti 4,2 kilométeres szakaszának, továbbá a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszának felújítási terve - tudatta a BKK.