Közlekedés

BKK: tesztelik a megújult közbringarendszert és a kerékpárokat

Megkezdődött a megújult közbringarendszer (Mol Bubi) tesztelése a megrendelői próbaüzemmel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a BKK száz munkatársa kétszázharminc új kerékpárral teszteli a rendszert, megvizsgálják a regisztrációs és bérlési folyamatokat, illetve ellenőrzik az adatkommunikációs kapcsolatot is. Hangsúlyozták, hogy a tesztelés kizárólag akkor léphet a következő szintre, ha minden rendben működik, vagy a tesztek során észlelt esetleges hibákat kijavították.



A próbaüzem következő lépésében a BKK már kétszázra növeli a tesztelők számát, akik a valós helyzetnek megfelelően, komolyabb terhelés mellett figyelik a működés során jelentkező esetleges hibákat.



Az "éles" indulás feltétele az, hogy több napon keresztül hibamentesen működjön a rendszer - emelték ki.



Kitértek arra is, a koronavírus-járvány harmadik hulláma és a védekezés miatt bevezetett kormányzati intézkedések más iparágakhoz, szolgálatásokhoz hasonlóan a Mol Bubi gyártási folyamatát is lassították, előre nem tervezhető helyzetek akadályozták a fejlesztéshez szükséges beszállításokat, illetve csökkentették a gyártási kapacitásokat.



"Ennek ellenére a BKK eltökélt abban, hogy olyan rendszert vezessen be, amely lényegesen egyszerűbben, hibamentesen működik. Ennek érdekében az új Mol Bubi indulását immár kizárólag a végső tesztek eredményei határozzák meg" - fogalmaztak a közleményben.



Közölték azt is, hét évvel a fővárosi közbringarendszer indulása után nemcsak a Mol Bubi logója, arculata, hanem a szolgáltatás is megújul.



Ezerkétszáz teljesen új, az eddigieknél 3,1 kilogrammal könnyebb kerékpár érkezik Budapestre. Az új bicikliket fújt, defekttűrő gumikkal szerelik fel, amelyek a korábbi szivacstömlős kerekekkel szemben jelentősen könnyebb és gyorsabb haladást tesznek lehetővé. Egyszerűbb használatot biztosító okoslakat és egy praktikus mobiltartó is lesz a kerékpárokon.



Felhasználóbarát új weboldal és applikáció készül, amellyel egyszerűen és gyorsan lehet intézni a biciklik bérlését, és új, megfizethető díjszabás lesz, illetve megszűnik a kauciós díj - sorolta a BKK.



A megújuló közbringaszolgáltatást először a közbeszerzésen nyertes Csepel Zrt. tesztelte - írták.