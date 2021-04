Közlekedés

ITM: Biztonsági üveg zajvédő falat próbálnak ki az M7 autópályánál

Biztonsági üveg zajvédő falat próbálnak ki az M7 autópályánál, a sztráda velencei szakasza mentén kísérleti jelleggel, 42 méteren építették ki a magyar fejlesztésben és gyártásban készült átlátszó zajárnyékoló falat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábbi innovatív projektjében tavaly ősszel próbaüzembe helyezett világító kerékpárút télállónak bizonyult, már keresik a telepítés lehetséges új helyszíneit - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) az MTI-vel kedden.



Az országos közútkezelő az ITM-mel egyeztetve folyamatosan vizsgálja a hazai közutakon és kerékpárutakon eredményesen hasznosítható korszerű technológiákat, anyagokat. A beváló megoldások a jövőben szélesebb körben is elősegíthetik a hálózatok gazdaságosabb és környezeti szempontból is fenntartható üzemeltetését. Az innovatív eszközök alkalmazása nemcsak olcsóbb és praktikusabb lehet, hanem a közlekedők kényelmét és biztonságát is szolgálhatja - közölték.



Mint írták, a zajvédelmi falak a zajterhelés mérséklésével javítják a forgalmasabb közutak környékén élők életminőségét. A kísérleti projektben kipróbált biztonsági üveg zajárnyékoló rendszer megfelel a hazai és nemzetközi előírásoknak, sőt, több szempontból túl is teljesíti az akusztikai elvárásokat. Az átlátszó panelek magasabb biztonságérzetet nyújtanak a közlekedőknek azzal, hogy láthatóvá teszik a hagyományos falak által kitakart épületeket, eseményeket. Az üvegfal esztétikusabb, jobban illeszkedik a látképbe, hosszabb az élettartama, mint a műanyagé, nem homályosodik be. Felületére egyedi motívumok, helyi nevezetességeket ábrázoló grafikák, képek nyomtathatók. Az M7 velencei szakaszán a közútkezelő logója mellett a Bence-hegyi kilátó rajza hívja fel a figyelmet a közeli látnivalóra. A madarakat a rétegek között festett vagy az egyik külső felületen homokszórt csíkozás védi meg attól, hogy a falnak repüljenek.



A rendszerelemek stabilitását és tartósságát alumínium keret biztosítja, amely osztott, így károsodás esetén nem kell az egész táblát, elég csak a sérült részt kibontani. A karbantartás, csere ezért is egyszerűbb és gyorsabb, mint a hagyományos zajvédő falaké, nagyteljesítményű daru nélkül, kevesebb élőmunkával kivitelezhető.



A Glass Hilltop Kft. és a Rákosy Glass Kft. együttműködésében kifejlesztett és legyártott biztonsági üveg zajárnyékolót az M7 autópálya jobb pályája mellett, Velence térségében próbálja ki a Magyar Közút. Egy meglévő zajvédő fal elhasználódott szakaszát váltották ki az összesen 118 négyzetméteres új elemekkel. A tervezés, bontás és építés összes költsége nettó 20 millió forint volt - közölte a tárca.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a közleményben emlékeztetett: a közútkezelő egy előző innovatív projektben tavaly Esztergomnál, a Duna-menti kerékpárúton, majd Tát térségében épített ki világító kerékpárutat. A burkolatba kevert speciális szemcséket a nap fénye feltölti, az így kezelt felület este is jól láthatóvá teszi a nyomvonalat. Az első szakaszok érdemi állapotromlás nélkül vészelték át a telet, a hideg időjárás nem tett kárt bennük. A próbaüzem kedvező tapasztalatai alapján így megkezdődhet az újabb lehetséges helyszínek felmérése. A mutatós technológia alkalmazásával a közlekedés biztonságának romlása nélkül takarítható meg a közvilágítás kiépítésének költsége, a lámpák energiafogyasztása és fényszennyezése - tette hozzá.



Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hozzátette: a társaság egyedülálló programja lehetőséget teremt a hazai szakemberek és vállalkozások számára, hogy találmányaikat, innovatív megoldási javaslataikat éles környezetben tesztelhessék, ehhez ráadásul támogatásra is pályázhatnak. Az egyes kísérleti programok kivitelezését követően hosszú távú mérnök- és laborfelügyelet kíséri figyelemmel a fejlesztések meghatározott paramétereit, vizsgálja a közlekedési, fenntartói és környezeti hatásaikat. Így megnyílhat az út a gyakorlatban igazolt, gazdasági és szakmai szempontból egyaránt hasznos ötletek széleskörű elterjedése előtt.