Koronavírus-járvány

Továbbra is a tanítási szünet menetrendje érvényes a Volánbusznál

A tavaszi szünet után is - április 7-étől visszavonásig - a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járatai - tájékoztatta a buszvállalat kedden az MTI-t.



A Volánbusz Zrt. közölte: a változtatás az elővárosi, regionális és országos, valamint a Budapest környéki autóbusz-közlekedést is érinti.



Mivel a fedélzeti jegykiadást ideiglenesen felfüggesztették, utazás közben, az esetleges ellenőrzésekkor pótdíj megfizetése nélkül is vehetnek jegyet azok, akiknek nincs megfelelő mobileszközük vagy más méltányolható okból nem tudnak elővételben menetjegyet vásárolni - írták. Emlékeztettek: a Volánbusz járatain március 29-étől felfüggesztették a felszállást az első ajtón és ezzel együtt a fedélzeti jegyértékesítést, a járművezetőket pedig kordonnal is védik.



A szájat és az orrot eltakaró maszk használata továbbra is kötelező nemcsak az autóbuszokon és a zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem az állomások és megállóhelyek teljes területén is - olvasható a közleményben.