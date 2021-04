Közlekedés

Húsvét - Változik a fővárosi közösségi közlekedési járatok menetrendje

A húsvéti ünnepnapokon változik a fővárosi közösségi közlekedési járatok menetrendje - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.



Budapesten és az elővárosi kék autóbuszokon, valamint a HÉV-vonalakon nagypénteken az ünnepnapokon érvényes menetrend, nagyszombaton a szombati napokon érvényes menetrend, húsvétvasárnap és -hétfőn ismét az ünnepnapokon érvényes menetrend lesz érvényben - közölték.



Péntektől hétfő estig a 3-as metró Újpest-központ és a Lehel tér, valamint a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között, az M3 pótlóbusz pedig a Lehel tér és a Nagyvárad tér között közlekedik.



Szombattól ezentúl hétvégén is betérnek egyes 200E autóbuszok a Cargo Cityhez, így a hét minden napján lehetővé téve a munkahelyek kedvező elérését.



Keddtől a BKK-járatok és az elővárosi kék Volánbusz-járatok az elrendelt online oktatáshoz igazodva továbbra is az iskolaszünet idején érvényes munkanapi menetrend, a MÁV-HÉV szerelvényei pedig az iskolaidőszakban szokásos menetrend szerint járnak.



A szentendrei HÉV a hosszú hétvégén a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik. Április 6-án, kedden a tanítási szünetben érvényes, majd pedig a tanítási időszaki menetrend lesz érvényben.



A ráckevei, a gödöllői és a csömöri HÉV-vonalon a hosszú hétvégén a szombati és munkaszüneti napi, keddtől pedig a munkanapi menetrend lesz érvényben.



A H7-es pótlóbusz és a csepeli (H7-es) HÉV pénteken a munkaszüneti napokra, szombaton a szombatra, vasárnap és hétfőn a munkaszüneti napokra vonatkozó menetrend szerint közlekedik. Kedden a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend, utána ismét a tanítási időszaki menetrend lesz érvényben.



A HÉV-ek menetrendje a bkk.hu/menetrendek oldalon található meg, az utazás dátumának és időpontjának megadásával pedig a BKK FUTÁR utazástervezőben is lekérdezhető - írták.