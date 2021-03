Közlekedés

MÁV: megkezdődik az utascentrum építése a Keleti pályaudvaron

A várhatóan 11 hónapig tartó munkák után egy helyen lesz lehetőség a menetjegyváltással, a belföldi, a nemzetközi utazással kapcsolatos ügyek intézésére. 2021.03.30 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdődik az utascentrum építése a Keleti pályaudvaron - közölte a MÁV hétfőn az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a munkaterületet március 23-án átadták a kivitelezőnek. A várhatóan 11 hónapig tartó munkák után egy helyen lesz lehetőség a menetjegyváltással, a belföldi, a nemzetközi utazással kapcsolatos ügyek intézésére. A pályaudvart akadálymentesen lehet majd megközelíteni az aluljáró szint és a vágánycsarnok közti mozgólépcsőn és liften.



A MÁV szakemberei által megtervezett, és a Budapest Fejlesztési Központtal együttműködve előkészített, mintegy 1,6 milliárd forint értékű beruházást a kormány és az Európai Unió Kohéziós Alapja társfinanszírozza, a munkákat a HC Építő Kft. és a Variabau Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi - tájékoztatott a MÁV.



Részletezik, hogy az akadálymentesített utascentrum a peronszint alatt, a jelenlegi belföldi pénztárak és a pénztárak előtti terület teljes átépítésével valósul meg több mint 1542 négyzetméteren.



A 200-250 négyzetméteres ügyféltérhez kapcsolódik kilenc menetjegypénztár és két személyes ügyfélszolgálati pult, amelyek közül az egyik akadálymentesített, továbbá egy szolgáltatás-értékesítő iroda is, ahol a csoportos utazásokkal kapcsolatos igényeket lehet intézni.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte, a naponta több mint 30 ezer utast fogadó Keleti pályaudvar korszerűsítésének első üteme 2019-ben kezdődött. Saját forrásból újraaszfaltozták az utasforgalmi területeket, ledes utastájékoztató kijelzőfalat alakítottak ki, korszerűsítették a térvilágítást, lebontották a korszerűtlen büféket, pavilonokat. A pályaudvar teljes hálózatán javították a vasúti pályát. Most pedig a kormányzati és uniós forrásoknak köszönhetően modern, korszerű, akadálymentes utascentrumot alakíthatnak ki.



Ezzel párhuzamosan folyik a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének a felújítása is, a csarnokot tanévkezdésre megnyitják. Emellett nyáron további utasforgalmi fejlesztéseket, utasáramlási és akadálymentesítési beavatkozásokat végeznek - emelte ki a közleményben a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.