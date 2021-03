Koronavírus-járvány

BKK: hétfőtől nem nyitják ki az első ajtókat a buszok és a trolik

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként hétfőtől átmenetileg nem nyitják ki az első ajtót az autóbuszokon és a trolibuszokon, a járművek első részét kordonnal zárják le - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A járművekre a második, a harmadik vagy a negyedik ajtónál lehet felszállni - tették hozzá.



Közleményükben azt írták: az intézkedés célja, hogy a járművezetők koronavírusos megbetegedésének esélyét minimálisra csökkentsék. Budapesten naponta több ezer busz- és trolivezető biztosítja a felszíni közösségi közlekedés működőképességét, "védelmük ezért rendkívül fontos a fővárosban utazóknak is" - emelték ki.



Kitértek arra is, hogy a BKK és szolgáltatói továbbra is mindent megtesznek az utasok védelmében. A járvány visszaszorításának érdekében naponta fertőtlenítik a járművek vezetőállásait és a teljes utasteret, különös tekintettel azokra a felületekre, amelyekkel az utasok érintkeznek: ülések, kapaszkodók, nyomógombok.



A járműveken kívül a metróállomások utasforgalmi területeit, a mozgólépcsők korlátait is - a megszokott napi takarításon felül - minden éjjel fertőtlenítik - olvasható a BKK közleményében.