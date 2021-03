Koronavírus-járvány

Vírusszűrő légkondicionálóval felszerelt buszok álltak forgalomba Budapesten

Újabb 15 Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbusz áll forgalomba Budapesten, közülük 14-et Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója adott át pénteken. Az új buszokat vírusszűrő légkondicionálóval szerelték fel.



A főpolgármester a BKV Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a főváros elkötelezettségét mutatja, hogy a járvány és a pénzügyi problémák idején is zöldíteni akarják Budapestet, elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésével.



Az új járművek a ma elérhető legkorszerűbb dízelbuszok - mondta, jelezve ugyanakkor, hogy vannak terveik elektromos buszok beszerzésére is, valamint a troli- és villamosjárműparkot is fejlesztenék. Néhány éven vagy évtizeden belül az egyedüli lehetséges megoldás a városi közlekedésben valószínűleg az elektromos járművek használata lesz, de ahonnan most indulnak - tette hozzá -, ahhoz képest ezek a buszok is nagy előrelépést jelentenek.



Azt mondta, "keresik a kormány partnerségét" abban, hogy forrásokat találjanak a keretszerződás által biztosított újabb Mercedes-buszok beszerzésére. Mindenképpen kell valamifajta kormányzati segítség ehhez, ha más nem, akkor engedély a hitelfelvételhez - közölte.



A főpolgármester erre utalva jelezte, csütörtökön "szerencsére elindultak a tárgyalások a főváros és a kormány között, amelyek a következő hétéves uniós költségvetés elosztásáról szólnak". Hozzátette: nagyon kemény tárgyalásokra készülnek, hogy a lehető legtöbb korszerű jármű közlekedhessen Budapest utcáin.



Kitért arra is: uniós forrásból valószínűleg csak elektromos buszokat lehet beszerezni, de abban is érdekeltek, hogy újabb korszerű dízelbuszokat vásároljanak.



A főváros célja, hogy ismét népszerűvé tegye a közösségi közlekedést, hiszen méltán büszke lehet arra, hogy európai szinten is magas színvonalú szolgáltatást tud nyújtani - mondta Karácsony Gergely.



Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatójának elmondta: már 89 Mercedes-Benz Conecto Next Generation járművet vettek, és ha sikerül forráshoz jutniuk, további 111 hasonló busz érkezhet a BKV-hoz.



A közlekedési cég vezetője a beszerzésnél fontos szempontnak nevezte a környezetvédelmet, jelezve, hogy a most átadott járművek a legkorszerűbb motorral felszerelt dízelbuszok.



Egy-egy busz 252 ezer euróba, mintegy 93 millió forintba kerül, 108 ember befogadására képes - ismertette. Tizennégy ilyen jármű a sajtótájékoztató után már forgalomba is állt, egy pedig a napokban fog.