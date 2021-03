Közlekedés

Megújult az Útinform weboldala

2021.03.19

Gyorsabban és hatékonyabban tájékozódhatnak az úton lévők a közlekedési eseményekről az Útinform megújult weboldalán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, a folyamatosan frissülő, közlekedési információkat nyújtó szolgáltatást ezentúl egy új, felhasználóbarát, korszerű felületen érhetik el az érdeklődők. A honlap a már ismert funkciókon túl új lehetőségekkel is bővült, az aktuális korlátozásokról szóló hanganyagok mostantól egy gombnyomással meghallgathatók mobilon, és a térképes információk megjelenítése is változott.



A közlemény szerint figyelembe vették a felhasználói szokásokat és véleményeket is, és ezek alapján a fejlesztés fókuszába a mobilra optimalizált megjelenés, valamint a szöveges hírek azonnali elérhetősége került. Az utinform.hu honlapra látogatók a főoldalon szöveges és térképes formában egyaránt könnyedén, gyorsan tájékozódhatnak az aktualitásokról, és akár konkrét településre vagy autópályára, illetve útra szűkítve is kereshetnek információkat - írták.



A megújult weboldal térképén átláthatóbban jelennek meg a részletes és hivatkozható információk a határátkelőkről, a gyorsforgalmi utak mentén található pihenőparkolókról, a kompokról és a pontonhidakról, valamint a 32 ezer kilométernyi országos közúthálózat útjai mentén kihelyezett webkamerák képeiről is - írta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.