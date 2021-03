Koronavírus-járvány

ITM: kezelési költség nélkül váltják vissza a márciusi helyközi bérleteket

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) utasította a szolgáltatókat, hogy a márciusra megváltott bérletek árát kezelési költség nélkül, teljes egészében fizessék vissza azoknak, akik ezt legkésőbb március 10-én kérik - mondta a tárca pénteki közleménye szerint Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár.



A tárca intézkedése nyomán a közlekedési társaságok visszaveszik a helyközi járatokra szóló, március havi vagy félhavi bérleteket. A megvásárlás idejétől és az érvényesség időtartamától függően, a vevő kérelmére a 30 napos bérletek ára is visszafizethető felerészben vagy teljes egészében.



A részletes feltételekről és a visszaváltási igény jelzésének módjáról a szolgáltatók tájékoztatják majd utasaikat.



Az államtitkár az intézkedést azzal indokolta, hogy a következő hetekben remélhetőleg sokkal kevesebben fognak utazni, így a helyközi járatokra megvásárolt bérleteik feleslegessé válnak. Amennyiben megoldható, mindenki törekedjen arra, hogy az alkalmazottai, kollégái otthonról dolgozhassanak. Ugyanis így is csökkenthető a személyes kontaktusok száma, ami rendkívül fontos a járvány megfékezéséhez - hangsúlyozta Schanda Tamás.



Elmondta: "az ITM a veszélyhelyzeti intézkedésekhez igazodva eddig is minden esetben haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket a feleslegessé váló bérletek visszaváltása érdekében. Az innovációs tárca a díjmentes visszaváltás újbóli elrendelésével mentesíti a magyar családokat az indokolatlan kiadásoktól."