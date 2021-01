Közlekedés

Elkészült a tanulmányterv az M8 gyorsforgalmi út Fejér megyei szakaszára

Elkészült a tanulmányterv az M8 gyorsforgalmi út M7-es autópálya és Dunaújváros közötti szakaszára - jelentette be a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke Székesfehérváron, az érintett térségek országgyűlési képviselőivel közös csütörtöki sajtótájékoztatóján.



Molnár Krisztián emlékeztetett arra, hogy Fejér megyében két olyan útfejlesztés előkészítése indult el tavaly, amelyeket a lakosság hosszú ideje jogosan vár.



Az egyik a 13-81-63-as utak kétsávosítása, amelyből utóbbi kettő érinti a megyét, illetve az M8-as gyorsforgalmi út, amely tulajdonképpen az M6-os és M7-es autópályákat köti össze 50 kilométer hosszan, tehermentesíti a 61-es, 62-es és 64-es utakat, továbbá segíti a munkaerő mobilitását, a gazdaságélénkítést, valamint a biztonságos és gyors közlekedést - fűzte hozzá.



Az elnök közölte, az M8-as tanulmánytervének első változata kész, a környezeti hatásvizsgálat folyamatban van. Előreláthatólag 2022. januárra engedélyes tervek lesznek, márciusra pedig jogerős építési engedélyek, ezt követően 6-8 hónap alatt a kiviteli tervek is elkészíthetők, így 2023-ban elindulhatnak a kivitelezési munkálatok - mondta.



Molnár Krisztián jelezte, hogy az M8-as 20 méter szélességű, kétszer kétsávos gyorsforgalmi út lesz óránként 110 kilométeres megengedett legnagyobb sebességgel.



Az elnök megemlítette, hogy a 81-es és 63-as utak esetében is elindult a tervezés, a környezetvédelmi hatások vizsgálata és a tanulmányterv készítése. A tervek szerint 2022-re ezek készen lehetnek, 2023-re pedig elkészülhetnek az engedélyes tervek.



Törő Gábor és Varga Gábor fideszes országgyűlési képviselők egyaránt a térség kitörési lehetőségeként beszéltek az M8-asról. Úgy vélték Dél-Fejér a legnagyobb nyertese az M8-asnak, amely a térség felzárkózásának kulcsa lesz.



Törő Gábor szerint Polgárdi térségét nem csak közlekedési szempontból tehermentesíti majd az évtized közepétől, hanem gazdasági szempontból is fontos beruházás lesz, hiszen a város ipari parkja az M7-es mellett már az M8-ason is megközelíthetővé válik.



Varga Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy az M0-ás már nem fejleszthető tovább és nem tudja tökéletesen ellátni a feladatát, az újabb gyűrű, amelynek része az M8-as is, azonban megoldhatja a főváros problémáit. Szerinte Fejér megye déli része megérdemli a fejlesztést és élni fog az út adta lehetőségekkel.



Az elkészült tanulmányterveket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint az UNITEF '83 Zrt. és a FŐMTERV képviselői a sajtótájékoztatót követően részletesen is ismertették a politikusokkal.



A kiosztott sajtóanyag szerint az M8-as gyorsforgalmi út Balatonfőkajár mellett érinti Fejér megyéből Lepsényt, Enyinget, Mátyásdombot, Déget, Kislángot, Kálozt, Sárszentágotát, Sárbogárdot, Mezőfalvát, Nagykarácsonyt és Baracsot. Az útszakaszhoz csomóponttal kapcsolódik a 6301-es, a 6307-es, a meglévő és a kétsávosított 63-as, illetve a 6228-as út.

A tervek szerint a gyorsforgalmi úton 38 műtárgy, egyszerű és komplex pihenőhely, valamint mérnökségi telep épül.