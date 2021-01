Közlekedés

BKK: csaknem 2,8 millió forint volt a legnagyobb pótdíjbefizetés tavaly

Tavaly ismét nőtt a legnagyobb, ténylegesen teljesített pótdíjbefizetések összege: a legnagyobb, egyösszegű befizetés 2 797 400 forint volt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a rekord büntetés 14 végrehajtási eljárásból, 65 pótdíjazási eset alapján érkezett be a társasághoz. Dobogósnak minősül még egy hat végrehajtási eljárás és 45 pótdíjazási eset alapján befolyt 1 865 135 forintos, valamint egy hét végrehajtási eljárás és 93 pótdíjazási eset alapján befolyt 1 541 317 forintos befizetés.



Közölték azt is, 2015 óta minden évben csökken azoknak az utasoknak a száma, akiket a BKK ellenőreinek pótdíjazniuk kell, mert érvényes jegy, bérlet nélkül veszik igénybe a közlekedési szolgáltatást. Az okok - azon kívül is, hogy a 2020-as év a járványhelyzet miatt példátlan visszaesést jelentett - sokrétűek.



Az okok között megemlítették, hogy a BKK néhány éve szigorúbban lép fel a bliccelőkkel szemben, hatékonyabbá tette a jegyellenőrzést és a pótdíjazási eljárásokat is, 2019-ben több száz új munkavállaló felvételével "kultúraváltást" hajtott végre az ellenőrzési folyamatokban, ezek a változások pedig visszaköszönnek az utasok hozzáállásában is.



"A fővárosban közlekedők döntő többsége becsületesen megvásárolja az utazáshoz szükséges jegyet, bérletet. Ugyanakkor minden évben vannak olyanok, akik nem csupán érvényes jogosultság nélkül utaznak, de a pótdíjazással járó kötelességeiket, felszólításokat is figyelmen kívül hagyják" - hívták fel a figyelmet.



A közlemény szerint 2020-ban 133 ezer utast pótdíjaztak a BKK ellenőrei, ami az öt évvel ezelőtti adat mintegy egyharmada: 2015-ben a jegyvizsgálóknak még 364 ezer közlekedő adatait kellett felvenniük.



Jelezték azt is, közvetlenül az ellenőrnek fizetve a 16 ezer forintos pótdíj összege 8 ezer forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni rendezését választók száma 2015 óta közel a duplájára, 49 ezerről 88 ezerre emelkedett, a növekedő tendenciát csak 2020-ban állította meg az utasok számának visszaesése.