Közlekedés

Január elsejétől több vonalon használhatják az utasok a Dél-Buda zónabérletet

A MÁV és a Volánbusz egy újabb lépést tesz az összehangolt menetrendi kínálat és az egységes értékesítési felület kialakítása felé. 2020.12.29 22:30 MTI

Január 1-jétől már a Budapest-Győr vonal Budapest-Kelenföld és Törökbálint közötti szakaszán közlekedő vonatokon is lehet utazni a Dél-Buda zónabérlettel, így a MÁV és a Volánbusz egy újabb lépést tesz az összehangolt menetrendi kínálat és az egységes értékesítési felület kialakítása felé - tájékoztatta az MTI-t a MÁV Zrt. kedden.



A közleményben kiemelték: a változatlan árú, de január 1-jétől már több szolgáltató járatán is felhasználható bérlet elősegítheti, hogy minél többen válasszák a biztonságos közösségi közlekedést.



A MÁV-START a Dél-Buda zónabérletet a vonatokon csatlakozóbérletként fogadja el a Budapest-bérlet mellé, így a kettő kombinációjával Törökbálinttól egészen a Déli, illetve a Keleti pályaudvarig lehet utazni az elővárosi vonatokon.



A tájékoztató szerint a Budapest-Tatabánya vonalszakaszon évente közel 4,5 millióan utaznak, ez a szakasz rendelkezik az egyik legsűrűbb menetrendi struktúrával az országban. Modern, kényelmes FLIRT motorvonatokat vehetnek igénybe az utasok, de várhatóan 2022-től az emeletes KISS motorvonatok is forgalomba állnak - jelezte a vasúttársaság.



A közleményben emlékeztettek: a Volánbusz a Közlekedéstudományi Intézettel (KTI) közösen - a térségi önkormányzatok bevonásával - 2019. május 11-étől vezetett be új menetrendet a Budakeszit, Budaörsöt, Diósdot és Törökbálintot magába foglaló dél-budai agglomerációs térségben. Ezt követően könnyebbé vált eljutni az említett településekről a fővárosba, de emellett az egyes településeken belül is javult a közösségi közlekedés elérhetősége.



Az új menetrend kialakításakor Dél-Buda zónabérlet néven egy új díjterméket is bevezettek, melynek megvásárlásával az utasok az érintett településeken közlekedő valamennyi autóbusz-járatot igénybe vehetik. Ehhez csatlakozott január 1-jétől a MÁV-START is. A Dél-Buda zónabérletet a BKK pénztáraiban vásárolhatják meg az utasok, 9580 forintért (90 százalékos diákkedvezménnyel pedig 960 forintért) - jelezte a MÁV.