Közlekedés

BKK: megjelent a Blaha Lujza tér felújításáról szóló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása

Megjelent a fővárosi Blaha Lujza tér felújításának tervezési és kivitelezési munkáiról szóló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió hivatalos lapjában - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-t.



Eredményes eljárás esetén a Blaha Lujza téren egy új arculatú, a mai városi használati igényeket kielégítő, nagyvonalú belvárosi közösségi tér jöhet létre 2022 őszére - közölte a BKK.



Az egyik legforgalmasabb fővárosi csomópont felújításának fő célja a tér élhetőségének javítása - tették hozzá.



Azt írták: több mint öt évtized után új, egységes arculatú térként újul meg Budapest jelentős történelmi és szellemi örökséggel bíró, ikonikus városi csomópontja, találkozóhelye, a Blaha Lujza tér.



A tervek szerint a köztéren jelentősen nő a zöldfelületek aránya, a korábbi tervekkel ellentétben kevesebb fát vágnak ki, és a tervezettnél több facsemetét ültetnek. Továbbá a felszíni csomópontot teljes mértékben akadálymentesítik, felújítják az aluljáró szigetelését, nyilvános WC-t építenek, és részben módosul a teret határoló utak forgalmi rendje is - sorolták.



Ugyanakkor az aluljáró belső burkolatainak felújítása és a Somogyi Béla utca átépítése opciós tételként szerepel a tenderben. Ez azt jelenti, hogy megfelelő ajánlatok esetén, városvezetői döntést követően hívja majd le a BKK - ismertették.



Hozzáfűzték, hogy a felújítást a magyar állam is támogatja, ugyanis a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 15-i ülésén a kormány ígéretet tett egymilliárd forint összegű támogatás biztosítására.



A támogatói okirat aláírása az eredményes eljárás egyik feltétele, a tér átépítésének koncepciójába nemcsak a szakma, hanem a helyi lakosok javaslatait is beépítették - tartalmazza a közlemény.