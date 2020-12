Balesetveszély

Nem úszta meg a metrópótló előtt büntetőfékező autós: eltiltották a vezetéstől

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, képes volt az M3-as metrópótló előtt büntetőfékezni egy sofőr Budapesten még november végén. A közzétett felvételből végül rendőrségi ügy lett.



Az esetről a Budapesti Rendőr-főkapitányság is a híradásokból értesült, és mivel felmerült a szabálysértés gyanúja, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály 2020. november 23-án hivatalból feljelentést tett, ezután ismeretlen személy ellen indítottak eljárást - írja szombati közleményében a BRFK.



A kőbányai rendőrök beszerezték a menetrend szerint közlekedő busz kamerafelvételeit és rövid időn belül azonosították a gépjármű sofőrjét, akit meghallgatásra beidéztek. A férfi meghallgatásán mind a szabálytalan sávváltást, mind a büntetőfékezések tényét elismerte.



Vele szemben nemcsak pénzbüntetést szabtak ki, hanem egy hónapra a járművezetéstől is eltiltották.