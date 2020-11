Közlekedés

Hétfőtől téli menetrend szerint közlekednek a balatoni kompok

Hétfőtől téli menetrend szerint, rövidebb ideig járnak, és a korábbi 40 percenkénti gyakoriság helyett óránként indulnak a balatoni kompok Szántód és Tihany között - tudatta a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART).



A kompok Szántód felől 7 és 17 óra között, Tihany felől 7.15 és 17.15 között közlekednek. A járatokat szükség esetén sűrítik, a menetidő 8 perc.



Ünnepnapokon módosul a menetrend: December 24-én és 31-én Szántódról 7-15, Tihanyból 7.15-15.15 között, január 1-jén Szántódról 10 és 17 óra, Tihanyból 10.15-17.15 között indulnak óránként a kompok.



A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a járványügyi helyzet alakulása, illetve a hatályban lévő kormányrendelet alapján a BAHART kompjain is be kell tartani bizonyos szabályokat: a kompok fedélzetén, zárt és nyitott utasterekben egyaránt - a 6. életévet be nem töltött kiskorúak kivételével - mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint az egymástól számított 1,5 méteres távolság betartása. Javasolják, hogy a kompon utazók ne szálljanak ki a gépjárműveikből az átkelés ideje alatt. Kérik, aki teheti, mellőze a készpénzes fizetést jegyváltáskor.