Baleset

Vajon sikerült puszta kézzel megállítania a guruló BMW-t? - videó

Van, akivel gyakran előfordul, hogy nem húzza be a kéziféket, megszokásból. A baj csak akkor kezdődik, ha az autó meg is indul magától, pláne ha nem ül benne senki, hogy gyorsan odalépjen a fékre vagy megrántsa a kart. Így járt ez a sofőr is, aki a két puszta kezével próbálta megállítani gyönyörűséges autóját. Hát, nem sok sikerrel. Állítólag baja nem lett, mert az autó fennakadt a padkán, így nem nyomta oda a falhoz.