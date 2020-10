Közlekedés

Felmérés: sokan mobiloznak közlekedés közben

Nemcsak autót vezetve, hanem gyalogos közlekedés, biciklizés vagy rollerezés közben is hajlamosak mobilozni az emberek - állapította meg egy friss kutatás, amelynek eredményét az MTI-hez is eljuttatták.



Miközben a megkérdezettek csaknem 80 százaléka tartja veszélyesnek a mobiltelefon használatát kerékpározás vagy rollerezés közben, 25 százalékuk vallotta be, hogy ez előfordult már vele; 10,5 százalékuk rendszeresen használja a mobiltelefonját kerékpározás vagy rollerezés közben - ez leginkább a fiatalokra jellemző, a 20-29 éves korosztályban ez az arány 13 százalék.



A telefonhasználat az esetek kétharmadában beszélgetést jelent. Headsetet csak minden második ember használ, azaz ugyanennyien vannak, akik a kezükben tartott mobiltelefonnal bicikliznek.



A telefonálás mellett a zenehallgatás és a navigáció használata gyakori még kerékpározás és rollerezés közben. Kiugró veszélyforrást jelent az üzenetváltás: ez a tevékenység a megkérdezettek mintegy ötödére jellemző közlekedés közben, és az átlagosnál gyakrabban fordul elő a nők, valamint a fiatalok körében.



Gyaloglás közben szinte mindenki használja a mobiltelefonját, a leggyakrabban beszélgetésre, zenehallgatásra és csetelésre. A megkérdezettek 74 százaléka teszi el a mobiltelefonját arra az időre, amíg gyalogosként átkel a zebrán. A nők és a fiatalabb korosztályba tartozók jellemzően óvatosabbak, és a nem Budapesten élőket is fokozottabb odafigyelés jellemzi.



Kitértek arra is, hogy a megkérdezettek 45 százalékának egy vagy több olyan ismerőse is van, aki szokta használni az okostelefonját, miközben részt vesz a forgalomban. Az emberek több mint 85 százaléka szerint valamennyire veszélyes jelenségről van szó, "a kutatás adatai szerint tehát rengetegen hánynak fittyet a saját biztonságukra" - fogalmaztak.



A felmérést 18-59 éves, okostelefonnal rendelkezők körében - kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely településtípusa és régiója szerint reprezentatív módon - 1121 ember megkérdezésével végezték - olvasható az Aegon Biztosító által megrendelt kutatásról szóló közleményében.