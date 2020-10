Baleset

Felvette, ahogy fejre áll az őt szabálytalanul előző sofőr - videó

Szerencsés kimenetelű balesetet rögzített egy gépkocsivezető fedélzeti kamerája Beszterce-Naszód megyében, amikor is megörökítette, amint az őt megelőző jármű lesodródott az úttestről.



Egy fiatalember a rossz látási és útviszonyok közepette, záróvonalon, kanyarban előzött meg autójával egy másik gépkocsit, és hogy elkerülje az ütközést a szemből érkező járművel, visszarántotta a kormányt.



A hirtelen manővertől azonban az autó megcsúszott, lesodródott az útról, és bukfencezett is egyet.



A vétkes sofőr végül egyedül mászott ki, és orvosi ellátásra sem volt szüksége - számolt be róla a Maszol.ro.