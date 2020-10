Közlekedés

BKK: szombattól minden Tátra villamoson lehet kerékpárt szállítani

Minden fővárosi Tátra típusú villamoson lehet kerékpárt szállítani szombattól, így a budai fonódó hálózat meghatározott vonalai mellett a pesti oldal több villamosvonalán is lehetőség nyílik erre - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint a BKK és a BKV közös fejlesztésének köszönhetően ezentúl a városban közlekedő villamosszerelvények mintegy harmadára már kerékpárral együtt is fel lehet szállni.



Azt írták: a budai fonódó villamoshálózat meghatározott vonalai mellet szombattól Pesten az angyalföldi térségben közlekedő 12-14-es járaton, az 1-es villamoson, valamint a kőbányai 28-ason utazóknak is elérhetővé válik a bicikliszállítási szolgáltatás.



Kerékpár szállítására jelenleg mintegy 140 villamoskocsin van lehetőség Budapesten, szombattól azonban már mintegy 320-on lehet majd.



A szolgáltatás igénybevételére a kerékpáros piktogrammal ellátott, nem alacsonypadlós szerelvényeken van lehetőség. A villamosokon kocsinként legfeljebb egy kerékpár szállítható, amelyeket a kocsi végében felszerelt tépőzárral kell rögzíteni.



Az utasnak érvényes jeggyel, bérlettel, valamint a biciklire érvényesített jeggyel vagy kerékpárbérlettel kell rendelkeznie.



Szeptember óta ugyanakkor - három hónapos tesztidőszakra - hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas vonalon - hívta fel a figyelmet a BKK.