Járműipar

A Kia vezető szerepet céloz meg a villanyautó-gyártásban

2020.09.27 09:30 MTI

A Kia a villanyautók iránti globális igény gyors növekedését felismerve vezető szerepre törekszik ebben a piaci szegmensben, a Kia Motors elnöke, Ho Szung Szong a cég világszintű villanyautó-stratégiájának főbb alapelemeit ismertetve azt közölte, hogy terveik szerint 2029-re a márka globális eladásainak 25 százalékát már akkumulátoros villanyautók fogják adni.



A Kia Motors Hungary az MTI-hez eljuttatott közleményében ismerteti: a gyártó 2027-ig több kategóriában hét új akkumulátoros elektromos modellt vezet be a piacra, az első, kifejezetten villanyautónak tervezett modell már 2021-ben megjelenik.



A dél-koreai cég kínálatában jelenleg is vannak elektromos modellek, a stratégia értelmében pedig már 2025-re 11 tagúvá bővítik az akkumulátoros hajtásláncú villanyautók kínálatát. A szegmensben 20 százalékos piaci részarány elérését tűzték ki célul a legfejlettebb piacokon, köztük Koreában, Észak-Amerikában és Európában is.



A Kia az előfizetés alapú közösségi használattól kezdve az akkulízing lehetőségeken át egészen a használt akkumulátorok újrahasznosításának technikájáig sokféle lehetőséget kutat, vizsgál és fejleszt - hangsúlyozták a közleményben.



Segítik a töltőhálózatok terjedését is, Dél-Koreában a márka tevőlegesen is beszáll a hálózatfejlesztésbe: a már működő helyi szolgáltatókkal együttműködve közel 1500 új töltőhely létesítését tervezi 2030-ig. Márkakereskedő hálózatával közösen 2400 töltőt helyez üzembe Európában, 500-at Észak-Amerikában, folyamatosan bővíti is majd ezeket.



A márka a magyar piacon tavaly 7949 autót adott el, ebből 3 volt elektromos meghajtású. Az idei értékesítés eddig 17 százalékkal esett vissza a tavalyi évhez képest. A márka részesedése a magyarországi személyautó-piacon jelenleg 5 százalékos, az év végére elérheti az 5,5 százalékot - tájékoztatta az MTI-t a Kia Motors Hungary Kft.