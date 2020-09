Közlekedés

Hídmosás miatt sávlezárásra kell készülni hétvégén az Árpád hídon

A hétvégén végzi az FKF Nonprofit Zrt. az Árpád híd mosását, ezért részlegesen lezárják az egyik forgalmi sávot.



Az FKF pénteki közleménye szerint szombaton és vasárnap is 6.30-tól 13.30-ig végzik a híd tisztítását.



A munkát szombaton a híd déli (Budáról-Pestre vezető) oldalán kezdik és vasárnap az északi (Pestről-Budára vezető) oldalán fejezik be.



Közölték azt is, jövő szombaton a Margit híd, vasárnap pedig a Petőfi híd mosása következik.