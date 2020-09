Koronavírus

Újra maszkot osztanak a BKK munkatársai a Budapesten közlekedőknek

A BKK munkatársai - a tavaszihoz hasonlóan - maszkosztással segítik a maszkviselési hajlandóság mutatóinak további növelését. A főváros öt forgalmas metróállomásán egyszer használatos orvosi szájmaszkot osztanak szeptember 15-étől, keddtől. 2020.09.14 19:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra megközelíti a 100 százalékot a maszkviselési hajlandóság a budapesti közösségi közlekedés járművein köszönhetően a közelmúltban szigorított ellenőrzésnek, melynek részeként az utazásból való kizárás mellett már pótdíjazhatják is az ellenőrök, aki nem, vagy nem helyesen visel maszkot a megállókban és a járatokon. A BKK célja ugyanakkor nem a pótdíjazás, hanem a koronavírus-fertőzés továbbterjedésének megelőzése, lassítása. Ezért a közlekedési szolgáltató munkatársai a következő napokban újra maszkot osztanak az utazóközönség számára öt fővárosi csomópontban. Tavasszal, a kötelező maszkviselésről szóló szabály bevezetésekor a BKK már több mint 60 ezer maszkot osztott szét a fővárosban közlekedők között.



Egyszer használatos orvosi szájmaszkot osztanak ki a BKK munkatársai 2020. szeptember 15-étől, keddtől Budapest öt forgalmas metróállomásán:

- a Deák Ferenc téren,

- a Kálvin téren,

- Kelenföld vasútállomásnál,

- a Keleti pályaudvarnál, valamint

- a Széll Kálmán téren.



"A fővárosi közösségi közlekedésben szeptember 10-e óta szigorúbban ellenőrizzük, hogy az ügyfelek betartják-e az április vége óta érvényben lévő, kötelező maszkviselési szabályt. Ellenőreink közterület-felügyelőkkel megerősített csapatban járják a város mintegy háromszáz vonalát, és most már nemcsak figyelmeztetik az utasokat az előírások betartására, hanem, ha szükséges, pótdíjazhatják is azt, aki a szabályokat kikerülve nem tartja be az egészségvédelmi intézkedéseket. Örömhír, hogy az utasok együttműködőek: nemcsak, hogy újra megközelíti a 100 százalékot a maszkviselési hajlandóság, de a mai napig egyetlen utast sem kellett pótdíjazni, elég volt, ha kollégáink udvariasan figyelmeztették őket az előírásokra. A szigorítás célja nem is a pótdíjbevételek növelése, hanem az, hogy minél többen tartsák be a saját és utastáraik egészségének megóvásához szükséges intézkedéseket. Ezért döntöttünk úgy, hogy a következő napokban újra maszkot osztunk a budapestieknek" - mondta el az elmúlt napok tapasztalatairól és keddtől kezdődő maszkosztásról Borsi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője.



A maszkviselés szigorúbb ellenőrzésének - amelyet a BKK a fővárosi operatív törzs szeptember 8-ai döntésének megfelelően rendelt el - részeként szeptember 10-e óta a BKK ellenőrei a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának munkatársaival együtt ellenőrzik az utazási feltételek betartását a megállóhelyeken és a járműveken. Az új szabály szerint aki nem, vagy nem szabályosan viseli a maszkot, azt nemcsak kizárhatják az utazásból, de pótdíjazhatják is, amelynek összege a helyszínen vagy 2 napon belül a BKK ügyfélközpontjainak egyikében kiegyenlítve 8000 forint, utólag, csekken befizetve pedig 16000 forint. A fokozott ellenőrzés a jövőben is folytatódik.