Durva szabálytalanságról tett közzé videót a közútkezelő

Az M7-es autópálya kérdéses szakaszán az elválasztósáv növényzetgondozási munkáin dolgoztak a szakemberek, ahol két lépcsőben volt előjelző jármű, melyeken első körben 100 km/órás sebességkorlátozás és a belső sáv elfogyására is figyelmeztető jelzések, míg második körben 80 km/órás sebességkorlátozás és előzni tilos tábla is ki volt helyezve. Ezeken kívül a térségben található digitális, autópályák fölötti, változtatható jelzésképű táblákon is előre jelezték a munkaterületet.



Ennek ellenére a Magyar Közút egyik járművének fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a terelés előtt egy terepjáró látható módon nem tartotta be sem a sebességkorlátozást, sem az előzési tilalmat, miközben a munkaterületet védő, ütközésienergia elnyelő berendezéssel felszerelt teherautótól nem messze tért vissza a külső sávba.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt 20 évben 17 munkatársát vesztette el munkavégzés közben, szabálytalanul közlekedő autósok miatt - írják a közleményben.