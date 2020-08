Közlekedés

BKK: A villamossínekre költözött az autóbuszközlekedés a Bartók Béla úton

Az autóbuszok közlekedését elválasztják a közúti forgalomtól, így egyenletesebben és gyorsabban tudnak a közösségi közlekedés járművei haladni, az átszállás pedig kényelmesebbé válik.

A BKK és a közlekedési szolgáltatók közös fejlesztésének köszönhetően augusztus 27-től, csütörtöktől a Bartók Béla úton az ott közlekedő buszjáratok is a villamosvágányokon haladnak - tájékoztatta a ma.hu-t a

Budapesti Közlekedési Központ.



A fejlesztés eredményeként már nemcsak a villamosokkal, de a buszjáratokkal is a közúti forgalomtól függetlenül lehet közlekedni, ami jótékonyan járul hozzá a tervezett menetrendi utazási idők betartásához. Az új buszközlekedési rend további előnye, hogy a buszok és a villamosok közös megállóhelyeket használnak, ami egy esetleges átszállást rendkívül kényelmessé tesz. A fejlesztést komplex munka előzte meg, hiszen azt csak a forgalom felmérése, és a közlekedési lámpák megfelelő áthangolása után – amelynek köszönhetően a más-más menetdinamikával rendelkező villamosok és a buszok sem zavarják egymást – lehetett bevezetni.



A Bartók Béla út új közösségi közlekedési rendje alapján az alábbiak szerint változik a buszjáratok közlekedése:



- A 7-es autóbusz a belváros felé a Hamzsabégi út és a Csíky utca, Dél-Buda felé pedig az Orlay utca és a Hamzsabégi út között a villamospályán közlekedik. A buszjárat mostantól mindkét irányban megáll a Gárdonyi tér villamos-megállóhelyen is, közös peronos átszállási lehetőséget nyújtva a dél-budai villamoshálózat járataira. A 7-es busz a Móricz Zsigmond körtéren és a Kosztolányi Dezső téren mindkét irányban a 19-es és a 49-es villamos megállójában áll meg. A Szent Gellért téren a buszjáratra továbbra is a közúti megállóhelyein lehet felszállni.



- A 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok a Móricz Zsigmond körtér felé továbbra is a villamospályán haladnak a Hamzsabégi út és a Fadrusz utca között, mostantól azonban a Móricz Zsigmond körtér és a Hamzsabégi út között Dél-Buda felé is a vágányokon közlekednek. A Móricz Zsigmond körtéren a buszok a 19-es és a 49-es villamos megállójából indulnak dél-budai végállomásuk felé, és a Kosztolányi Dezső téren is a 19-es, 49-es villamossal közös megállót használnak.



- Az 58-as és a 153-as busz Újbuda-központ felé változatlanul a közúton, Dél-Buda felé a Kosztolányi Dezső tér és a Hamzsabégi út közötti szakaszon azonban a villamospályán közlekednek, a Kosztolányi Dezső téren a 19-es és a 49-es villamossal közös megállóhelyet használva.



- Az éjszakai járatok a Hamzsabégi út felé a Móricz Zsigmond körtéren és a Kosztolányi Dezső téren is a lakóépületektől messzebb, a 19-es és 49-es villamosok megállóhelyein állnak meg. A belváros; illetve a Móricz Zsigmond körtéri végállomásuk felé a Móricz Zsigmond körtéren a 907-es, 908-as, 918-as, 940-es, 941-es, 972-es és 973-as éjszakai autóbuszok változatlanul a közúton lévő megállóhelyükön állnak meg.