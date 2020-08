Balesetveszély

Bicikliúton száguldott autójával egy sofőr - videó

Majdnem 100 kilométeres sebességgel száguldott a kerékpárúton egy autós Sátoraljaújhely felé, miközben biciklisták is voltak az úton.



A hajmeresztő felvételt egy arra járó autós vette fel. A sofőr többször dudált a szabálytalankodó autósnak, de az nem figyelt, úgy tudni, telefonálhatott. Egy kisgyerek is utazott a hátsó ülésen, ha hosszabb ideig száguldott volna a kerékpárúton a sofőr, tragédia is történhetett volna.