Közlekedés

Így sikerült a forgalomcsillapítás a belvárosban - videón a káosz

Új forgalmi rend szerint lehet közlekedni Belső-Erzsébetvárosban az Andrássy út–Nagykörút–Rákóczi út–Károly körút határolta városrészben 2020. augusztus 10-e reggeltől. Az utcák élhetőbbé, biztonságosabbá tételét célzó forgalomcsillapítási program részeként életbe lépett változásokhoz a gépjárművel közlekedők döntő többsége azonnal alkalmazkodott. Persze akadtak olyanok, akik rutinból közlekedtek, így az első nap egyes útszakaszokon kisebb fennakadások is kialakultak.



Ezért a BKK ismét felhívta a figyelmet a megváltozott forgalmi rendre - írta a ma.hu-hoz eljuttatott közleményében a

Budapesti Közlekedési Központ.



A megfordított forgalmi irányú egyirányú utcákban, illetve azokon az útszakaszokon, ahol megszűnt a várakozási lehetőség, több gépjármű még szabálytalanul parkol. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ ezúton kéri az autók tulajdonosait, hogy az új forgalmi rendre való tekintettel járművükkel hagyják el a forgalomcsillapított zónákat, illetve figyeljenek a KRESZ-táblák által szabályozott közlekedési rendre, a kötelező haladási irányra.



Az új közlekedési rendről egyértelmű tájékoztatást adnak a kihelyezett KRESZ-táblák, aki azonban bizonytalan, hogyan közlekedhet a városrészben az új forgalmi rendnek megfelelően, annak a BKK ajánlja a Waze használatát: a navigációs alkalmazás már ismeri a hétfő reggel óta érvényes változásokat, és azok figyelembe vételével tervez útvonalat.



A Fővárosi Önkormányzat Belső-Erzsébetvárosban a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a VI. és a VII. kerületi önkormányzat közreműködésével 2020. augusztus 10-től vezetett be új közlekedési rendet forgalomcsillapítási mintaprojektjei részeként. Az intézkedések célja egy emberközpontúbb városrész és élhetőbb, otthonosabb, biztonságosabb, csendesebb, tisztább levegőjű környezet kialakítása. A három hónapos tesztidőszak keretein belül több helyen parkolási korlátozásokkal, a forgalom irányának megváltoztatásával, valamint a közterek gyalogosoknak, illetve kerékpárosoknak történő visszaadásával találkozhatnak.



Az intézkedésekkel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat augusztus 15-től várja a lakosság véleményét a kozossegitervezes.budapest.hu oldalon, ahol további részletek olvashatók a mintaprojektek stratégiai céljairól. A programról a BKK honlapján is olvashatnak ezen, illetve ezen a linken.