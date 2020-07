Közlekedés

Szerdától a Volánbusz egyes járatain is érvényesek a vasúti balatoni napijegyek

Július 29-étől Balatonfüred és Tihany között a Volánbusz helyközi járatain is érvényesek a Balaton 24 és a Balaton 72 elnevezésű, teljes árú vagy kedvezményes vasúti napijegyek - közölte a Volánbusz Zrt. kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint ezekkel a napijegyekkel a Budapest-Balatonalmádi-Balatonfüred-Tihany vonalon közlekedő autóbuszjáratokat Balatonfüred és Tihany között kiegészítő jegy váltása nélkül lehet igénybe venni. A helyközi járatokon a jegyek a két település bármely megállóhelyéről és megállóhelyére érvényesek.



Hozzátették, a MÁV-Start Zrt. idén nyáron vezette be két új jegytípusát: a Balaton 24 és a Balaton 72 jegyeket, amelyekből eddig 6300-nál is több kelt el. Ezek a jegytípusok 24, illetve 72 órán át korlátlan utazási lehetőséget biztosítanak a Balaton környékén. A napijegyek az állomási pénztárakban és a MÁV applikációban érhetők el, utóbbinál 10 százalékos kedvezménnyel.