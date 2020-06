Közlekedés

BKV: forgalomkorlátozások lesznek a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között

Útszűkületek, időszakos sávlezárások és forgalomterelések lesznek június 29. és július 10. között a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között, mert előkészítik az M3 metró felújításának következő szakaszát. 2020.06.26 MTI

Július 11-én kezdődnek a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák metróállomásain a korszerűsítési munkák, a szerelvények a két állomáson megállás nélkül haladnak majd át. A felszíni autóbuszos pótláshoz több szakaszban és helyszínen építik majd ki a szükséges infrastruktúrát, ezért lesz szükség útszűkületekre, időszakos sávlezárásokra és forgalomterelésekre.



A BKV felhívta a figyelmet arra, hogy július 8-án reggel 6 órától várhatóan novemberig a Szentkirályi utca Üllői út és Baross utca közötti szakaszán mindkét irányban megszűnik a parkolás.



Közölték azt is, hogy június 29. és július 10. között építik ki a gyalogátkelőhelyet az Üllői út és a Szentkirályi utca csomópontjában, július 6-8. között pedig új, ideiglenes jelzőlámpás kereszteződést alakítanak ki itt. Július 8-án reggeltől a Szentkirályi utca Üllői út és Baross utca közötti szakaszán burkolatjavítási munkákat végeznek, este pedig buszsávot alakítanak ki ezen a szakaszon, emiatt változik majd a forgalmi rend is. Július 6-án az Üllői út 102. előtt, a Pénzverde épületénél konténertelepítés lesz, július 6-10. között pedig a Kálvin tér és Nagyvárad tér között forgalomtechnikai elemeket telepítenek.



A BKV tudatta azt is, hogy az új közúti forgalmi rend július 10-én, az utazóközönséget érintő közlekedési változások július 13-án lépnek érvénybe. A közösségi közlekedés változásairól a BKK részletes tájékoztatást ad majd.