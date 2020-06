Közlekedés

Szombattól rövidített útvonalon jár a 2-es villamos

Szombattól rövidített útvonalon jár a 2-es villamos a fővárosban a Soroksári út és a Haller utca csomópontjánál épülő új villamosvágány építése miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a 2-es villamos szombaton és vasárnap a Jászai Mari tér és a Boráros tér között, hétfőtől pedig a Jászai Mari tér és a Haller utca/Soroksári út között közlekedik, onnan nem megy tovább a Közvágóhíd végállomásig. A Soroksári úton a 23-as buszcsalád járataival, vagy az 54-es és az 55-ös busszal lehet utazni - tették hozzá.



Kitértek arra, hogy az építkezés miatt szintén szombattól ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be a Soroksári út, a Haller utca és a Dandár utca csomópontjában.



A többi között lezárják a Dandár utcai, villamossínt keresztező útátjárót, megszűnik a kihajtási lehetőség a Lechner Ödön fasorról a Soroksári út és a Dandár utca felé. Több helyen útszűkületre kell számítani, a Haller utcából a Soroksári útra csak egy sávon lehet majd kanyarodni. A Soroksári út továbbra is kétszer két sávon lesz járható, a városhatár felől pedig továbbra sem lehet jobbra kis ívben a Haller utcába befordulni - írták.



Emlékeztettek: a Soroksári út és a Haller utca kereszteződésénél megépülő új villamosvágány-kapcsolatnak köszönhetően közvetlen kötöttpályás kapcsolat jöhet létre a Haller utca irányából a 2-es villamos belvárosi szakasza felé. Az új vágányon közlekedő villamosjárattal a Nagyvárad tértől átszállás nélkül lesz elérhető a többi között a belváros is.



Az új vágánykapcsolat kiépítésére a fővárosi önkormányzat 1,8 milliárd forintos forrást biztosít - olvasható a közleményben.