Koronavírus

BKK: az Üllői úton is elkezdődik az ideiglenes kerékpársávok kialakítása

2020.04.18 01:30 MTI

A XI. kerületi Bartók Béla út és a Tétényi út után újabb helyszínen kezdődik el az ideiglenes biciklisávok kialakítása, a hétvégén - az időjárás függvényében - már az Üllői út Kálvin tér és Könyves Kálmán körút közötti szakaszán is megkezdődnek a munkálatok - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.



A fővárosi önkormányzat még március végén döntött arról, hogy kihasználva a felére csökkent gépjárműforgalmat, néhány fontos útvonalon ideiglenes kerékpársávokat alakít ki, ezzel is segítve a koronavírus-járvány terjedésének lassítását - emlékeztetett a BKK az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Közölték, első lépésként a Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond körtér és Tétényi út közötti szakaszán, második lépésként a Tétényi úton a Bartók Béla út - Etele út között kezdődött el a munka. Szombaton táblák kihelyezésével kezdődik meg a munka az Üllői úton, majd a Rákóczi út is kerékpárbaráttá válhat.



A teljes budapesti kerékpárforgalmi főhálózat hossza 325 kilométer, amely a jelenlegi fejlesztésnek köszönhetően mintegy 20 kilométerrel bővül, a főváros legfontosabb szakaszain - olvasható a közleményben.