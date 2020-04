Közlekedés

Sok mindent láthattunk már az M0-áson, de gokartozó nyulat EDDIG még nem

Nem mindennapi látványban lehetett része néhány autósnak húsvétkor az M0-s autóúton – adta hírül a Blikk. A lap arról közölt fotót, hogy egy nyuszijelmezbe bújt ember gokarttal repeszt az autóúton.



A nem mindennapi mutatvány elsőre szórakoztató látvány és a kis versenygép volánjánál ülni is biztosan hatalmas élmény volt, azért semmiképp nem követendő példa, hisz ilyen járműnek valójában semmi keresnivalója nem volt az autóúton. Bárki is ült a volánnál, a mutatvány meghökkentő, szórakoztató, de rettentően veszélyes is volt. Szerencsére azonban semmi rossz nem történt, így csak egy vidám emlék maradt belőle.