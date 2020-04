Koronavírus

BKK: ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki a munkába járást segítendő

A fővárosi önkormányzat néhány fontos útvonalon ideiglenes kerékpársávok kialakításáról döntött, ezzel kívánja segíteni a budapestiek munkába járását és a biztonságos közlekedést koronavírus-járvány idején. 2020.04.03 20:18 MTI

ABudapesti Közlekedési Központ közleménye szerint irányonként többsávos utak szélén alakítják ki a kerékpársávokat, elsőként a Bartók Béla út és a Tétényi út "átalakítása" valósulhat meg. Az ezt követő szakaszokat a fővárosi önkormányzat a kivitelezés üteméhez igazítva, a megnyitott szakaszok tanulságait elemezve nyitja majd meg.



A BKK közölte azt is, hogy a közúti forgalom csökkenése következtében a gépjárműforgalom érdemi korlátozása nélkül is kialakítható egy "bringás főhálózat" a Hungária körúton belüli városrészeken.



Ezzel olyan utakon is biztosíthatóak a biztonságos kerékpározás körülményei, amelyeken eddig csak kevesen mertek biciklizni - írták.



A közlemény szerint az ideiglenes forgalmi állapot várhatóan szeptemberig marad fenn, a szakemberek folyamatosan gyűjtik és elemezik majd az ezzel kapcsolatos információkat. Ha a későbbi tapasztalatok kedvezők lesznek, az ideiglenesen kialakított sávok egy része a járvány után akár véglegessé is válhat - olvasható a közleményben. Kitértek arra is, hogy az elmúlt hetekben a drasztikus forgalomcsökkenés alapjaiban változtatta meg Budapest közlekedését. A BKK egyes járatain 90 százalékkal csökkent az utasok száma, emellett a gépjárművek forgalma is megközelítőleg a felére esett vissza.



A járványügyi veszélyhelyzet miatt sokan keresnek átmenetileg olyan közlekedési módokat, amelyekkel minimalizálhatják a másokkal való érintkezést. Ennek és a MOL Bubi árának drasztikus csökkentése eredményeként az elmúlt időszakban nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten - írták.