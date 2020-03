Járvány

Koronavírus - Szijjártó: egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak az éjjel

Ezzel együtt Magyarország elvárja, hogy mind a román, mind a bolgár hatóságok értesítsék saját állampolgáraikat a magyar határvédelmi intézkedésekről, arról, hogy Magyarország területére csak magyar állampolgár léphet be személyi forgalom keretében. 2020.03.17 18:39 MTI

Kedden éjjel egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi Facebook-bejegyzésében.



A tárcavezető kifejtette: a nap folyamán többször is egyeztetett telefonon a bolgár és a román külügyminiszterrel, akik azt kérték, hogy Magyarország tegye lehetővé az Ausztriában rekedt bolgár és román állampolgárok hazatérését.



Szijjártó Péter kiemelte: "számunkra az elsődleges szempont a magyar emberek egészségének megvédése, ezt a célt szolgálják a határvédelmi intézkedéseink is". Mindezt figyelembe véve, a ma éjszaka folyamán egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon, hazatérésük érdekében - közölte. Hozzátette: a részletekről a rendőrfőkapitányok megállapodtak.



A külügyminiszter hangsúlyozta: ezzel együtt Magyarország elvárja, hogy mind a román, mind a bolgár hatóságok értesítsék saját állampolgáraikat a magyar határvédelmi intézkedésekről, arról, hogy Magyarország területére csak magyar állampolgár léphet be személyi forgalom keretében.



Kitért rá: az osztrák hatóságoktól pedig elvárják, hogy tartsák fenn a rendet a határ osztrák oldalán és tegyék lehetővé a magyar állampolgárok és a teherforgalom számára a határátkelőhely használatát.



Bogdan Aurescu román külügyminiszter korábban humanitárius folyosó megnyitását kérte Szijjártó Pétertől, hogy Magyarországon keresztül utazhasson haza az a több mint 3500 román állampolgár, akik a magyar-osztrák határon, Hegyeshalomnál akadtak el, miután Magyarország a koronavírus-járvány miatt lezárta a határait a külföldiek előtt.