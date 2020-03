Járvány

Koronavírus - Változnak a Volánbusz felszállási és csomagkezelési szabályai

A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain, egyebek között változnak a felszállási és csomagkezelési szabályok - közölte a közúti közlekedési társaság kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az országos, elővárosi és regionális forgalomban közlekedő járatokon a bérletesek a hátsó ajtókat vehetik igénybe, az első ajtón csak azok szállhatnak fel, akiknek menetjegyet kell váltaniuk.



A csomagkezelési rend is változik - közölte a Volánbusz. A járművezető nyitja és zárja a csomagteret, de a csomag be- és kivételét az utasok maguk végzik.



A budapesti Népliget autóbusz-pályaudvaron működő Utazási Centrum kivételével az autóbusz-állomásokon működő menetrendi információs pontok zárva tartanak, telefonon ugyanakkor továbbra is minden információs pont elérhető, a helyszínen az utastájékoztatás más formái - például a kiírás - továbbra is élnek.



A pénztárakban és járatokon a 2019/2020-as tanév első féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat március 31. után is elfogadják, a diákigazolvány-helyettesítő igazolást eredeti aláírás és pecsét nélkül is érvényesnek tekintik - tájékoztatott a Volánbusz.



Fokozottan takarítják az állomásokat és a járműveket, az autóbuszokon vírusölő szerrel tisztítják a padlót és a kapaszkodókat, folyamatosan kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket.



A buszvezetőkre a járművek gyakori takarításával, vírusölő szerrel való gyakori kézmosással segítenek minimalizálni a fertőzésveszélyt. A Volánbusz arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen személyes higiéniájára, gyakori kézmosással, zsebkendő használatával igyekezzen megállítani a vírus terjedését, és csak akkor használja a Volánbusz járatait, ha nem áll fenn nála koronavírus-fertőzés gyanúja.



Az autóbusz-közlekedés menetrendje egyelőre változatlan.



A társaság autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról a volanbusz.hu/koronavirus oldalon tájékoztatják az utasokat az aktuális információkról - közölte a Volánbusz.