Járvány

Koronavírus - MÁV-Start: az összes vasúti kocsit fertőtlenítik az országban

Március 13-án megkezdődött a MÁV-Start járműparkjának fertőtlenítése, hétfőn délelőttig 172 járművön - köztük az elővárosi forgalomban járó villamos motorvonatokon is - elvégezték az úgynevezett záró fertőtlenítést.

A vasúttársaság közleménye szerint szerdáig tervezetten a budapesti elővárosi vonatok kocsijait, a hét végéig pedig az országban közlekedő összes járművet fertőtlenítik így.



A zárófertőtlenítés baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent, amely után minden kórokozó elpusztul a járműveken. Az országos lefedettségű rendszer kialakításának köszönhetően a hét végétől a járműpark jelentős részének teljes fertőtlenítése biztosítva lesz.



A kocsik magas szintű fertőtlenítésén túl hétfőtől a legnagyobb forgalmú budapesti és vidéki pályaudvarokon, megállóhelyeken az utazóközönségnek is fokozatosan biztosítják a kézfertőtlenítő lehetőséget.



A vírus terjedésének leginkább kitett munkakörökben dolgozók - például a jegypénztárosok, jegykezelők - már korábban megkapták a kézfertőtlenítőt, szájmaszkot, gumikesztyűt tartalmazó egységcsomagokat, az üzemi területeken is több száz érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót osztottak szét. A vasúttársaság a pályaudvarokat, üzemi területeket is vírusellenes takarítószerekkel takarítja - írta közleményében a vasúttársaság.