Járvány

Jelentős korlátozások az árufuvarozásban a kialakult járványhelyzetben

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztályának a NiT Hungary számára is megküldött tájékoztatása szerint jelentősen szigorodnak az árufuvarozókra érvényes szabályok. Így az elkövetkezendő időszakban a fuvarozó vállalatok jelentős felelősségvállalására és józanságára van szükség.



Kovács Kornél, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály főosztályvezetőjének tájékoztatása szerint „magyar állampolgárságú járművezetők esetén a COVID-19 fertőzés gyanújának megállapítása esetén a járművezető kijelölt karanténban kerül elhelyezésre. Amennyiben a veszélyeztetett területről érkezik a járművezető és a COVID-19 fertőzés gyanúja nem állapítható meg, úgy az áru lerakását elvégezheti, ezt követően köteles lakóhelyén vagy tartózkodási helyén otthoni járványügyi megfigyelésnek (a továbbiakban: hatósági házi karantén) alávetni magát 14 napra. A magyar járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt abban az esetben vállalhat újra gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit és ezt munkáltatója is így ítéli meg. Fentiek teljesülése estén is csak abban az esetben hagyhatja el a számára kijelölt karantén helyszínét, ha erről az illetékes járványügyi hatóságot értesíti, (határozatot hozó járási hivatal) és a felrakóhelyről az országot az egyébként tranzit útvonalként kijelölt úton, legfeljebb az azon megjelölt üzemanyagtöltő állomást igénybe véve hagyja el.”



Dittel Gábor, a 4000 fuvarozó vállalkozást tömörítő NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) ügyvezető főtitkára szerint ez a szabályozás segít az árufuvarozás életben tartásában. Azonban a veszélyeztetett területek a tranzitútvonalak szerves részei az európai logisztikának, ezek elkerülése jelentősen befolyásolja a fogyasztói árakat. A jelen helyzetben megnövekszik a fuvarozók felelőssége, ezért a NiT Hungary folyamatosan tartja a kapcsolatot a tagvállalkozásaival, és támogatja őket a szükséges információkkal.



A NiT Hungary koronavírussal kapcsolatos tájékoztatója az alábbi linken érhető el >>>