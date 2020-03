Járvány

Koronavírus - Ideiglenesen bezárnak négy átkelőt a román-magyar határon

A koronavírus terjedése miatti óvintézkedések rendjén a román-magyar határ négy átkelőhelyének ideiglenes bezárását jelentette be csütörtök este Marcel Vela román belügyminiszter.



A miniszter a magyar-román határon a Battonya-Tornya, Létavértes-Székelyhíd, Méhkerék-Nagyszalonta, és a Nyírábrány-Érmihályfalva határátkelők ideiglenes bezárását jelentette be. A döntést azzal indokolta, hogy az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében e határátkelők személyzetét a nagy forgalmú határátkelőhöz vezénylik.



Az intézkedés nemcsak a román-magyar határ átkelőire vonatkozik. A román-ukrán határon egy (a Máramarossziget-Aknaszlatina), a román-moldovai határon kettő, a román-bolgár határon hat átkelőre vonatkozik. Egy nappal korábban a szerb hatóságok jelentettek be hasonló intézkedést. A szerb-román határon hét átkelőhely bezárását rendelték el.